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Будет вкусно

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Свежие комментарии

  • Виктор Коряцкий
    Я предпочитаю другую кислинку, добавляю в зажарку по сезону или помидоры, или томатную пасту, получается ну очень, по...Так гороховый суп...
  • seawife2007 ОЛЬГА
    Всю жизнь так готовлю..Так гороховый суп...
  • Елена Верия (Безденежных)
    А с базиликом еще вкуснее!!! Попробуйте!Так гороховый суп...

Десерт без выпечки прямо в тарелке: когда хочется вкусного к чаю, а духовку включать не хочется

Десерт без выпечки прямо в тарелке: когда хочется вкусного к чаю, а духовку включать не хочется

Сегодня у нас самый летний рецепт – десерт без выпечки. Готовится прямо в тарелке! Его можно называть тортиком (так и получится, если приготовить не в тарелке, а в разъемной форме) или трафлом (если готовить в стакане).

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