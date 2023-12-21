Япония против решения суда Южной Кореи о компенсациях жертвам колониального правления

Генсек кабмина Японии Ёсимаса Хаяси выступил против решения Верховного суда Республики Корея о том, что японские компании Mitsubishi Heavy Industries и Nippon Steel должны выплатить компенсации жертвам принудительного труда во время японского колониального правления.
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