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Япония против решения суда Южной Кореи о компенсациях жертвам колониального правления

Япония против решения суда Южной Кореи о компенсациях жертвам колониального правления

Генсек кабмина Японии Ёсимаса Хаяси выступил против решения Верховного суда Республики Корея о том, что японские компании Mitsubishi Heavy Industries и Nippon Steel должны выплатить компенсации жертвам принудительного труда во время японского колониального правления.

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