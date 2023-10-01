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Воронков задел вратаря «Баффало» и спровоцировал массовую стычку в предсезонном матче

Воронков задел вратаря «Баффало» и спровоцировал массовую стычку в предсезонном матче

«Сэйбрс» обыграли «Блю Джекетс» (4:3) в предсезонном матче.  В конце второго периода российский форвард «Коламбуса» потолкался с защитником «Баффало» на пятачке у ворот соперника.

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