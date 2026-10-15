Протоиерей Ткачев ответил на вопрос, допустимо ли использовать презервативы, будучи в браке.Протоиерей Андрей Ткачев высказался о том, допустимо ли православным супругам использовать презервативы или другие методы контрацепции.
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