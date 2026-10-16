Искусственный интеллект и «дивный новый мир»: почему главная опасность заключается не в «восстании машин» Споры об искусственном интеллекте (ИИ) не утихают: кто-то размышляет о том, обладает ли искусственный разум сознанием, кто-то (как, например, глава компании Anthropic, разработчик Claude) говорит об угрозе захвата интернета ИИ-агентами и необходимости.