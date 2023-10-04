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Председатель СК России провел совещание по вопросам защиты прав граждан, проживающих в аварийном жилье

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин в режиме видео-конференц-связи провел оперативное совещание, в котором  приняли участие первый заместитель и заместители Председателя СК России, руководители подразделений центрального аппарата ведомства и региональных следственных органов.

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