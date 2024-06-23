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В СМИ рассказали, как Украина может добиться завершения СВО

В СМИ рассказали, как Украина может добиться завершения СВО

В западных СМИ появилась версия, как Украина может добиться завершения СВО.Этим летом Россия может добиться значительных успехов на поле боя, что вынудит Киев принять условия, которые в настоящее время отвергаются.

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