В западных СМИ появилась версия, как Украина может добиться завершения СВО.Этим летом Россия может добиться значительных успехов на поле боя, что вынудит Киев принять условия, которые в настоящее время отвергаются.
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