Царьград Коллаж Царьграда Россию "готовят под развал по схеме СНГ". Тревогу забил член СПЧ Кирилл Кабанов: "Хватит уже играть в игрушки".
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Что интересно: "Есть глобалистский подход, а есть подход про деньги - они объединяются. ", - так сформулировал К. Кабанов.
И делее чёткое объяснение что следует делать: "От патентов надо уходить, причём чем раньше, тем лучше"., - О. Калугин.
Оказывается всё просто как бороться с "глобалистами" и сторонниками заработать на трудовых мигрантах (везущих в страну свои семьи), выплачивая им "чёрные з/п" с минимальным взносом оплаты патента.
К сожалению, правду от людей прячут. Как только выборы превратились в псевдо выборы, власть уже ничего не боится (в смысле -- от народа). Она-то знает, что делает -- не может быть, что не знает; никаких ошибок нет и уже давно. Происходит замещение русского населения на всякую бяку. А у нас даже чуйка не работает. Правда, те, кто пишет программы, не знают, что русских не будет -- не будет не только нашей страны, но и всей цивилизации, и тут хоть плачь: мы не первые и не последние... Детей жалко.