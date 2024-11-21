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Захарова: США "скребут по сусекам", собирая деньги для киевского режима

Захарова: США "скребут по сусекам", собирая деньги для киевского режима

РИА Новости/Нина Зотина Власти США перед приходом в Белый дом победившего на президентских выборах Дональда Трампа "скребут по сусекам", собирая деньги для продолжения боевых действий на Украине, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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