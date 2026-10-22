Аэропорт Геленджика утром 22 октября вернулся к штатной работе: с 05:47 по московскому времени сняты временные ограничения на прием и выпуск самолетов, введенные ранее для обеспечения безопасности полетов.
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