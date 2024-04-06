Представитель Пентагона заявил о контактах с Москвой по противоспутниковому оружию

В середине февраля американский новостной телеканал ABC News со ссылкой на свои источники сообщил, что у США имеются разведданные о якобы наличия у России планов по размещению на околоземной орбите ядерного оружия.
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