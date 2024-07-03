Разведывательная авиация НАТО над Черным морем Самолет ДРЛОиУ E-3. Фото Минобороны СШАНАТО пристально наблюдает за ситуацией на Украине и собирает информацию всеми доступными способами.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Разведывательная авиация НАТО над Черным морем Самолет ДРЛОиУ E-3. Фото Минобороны СШАНАТО пристально наблюдает за ситуацией на Украине и собирает информацию всеми доступными способами.
Свежие комментарии