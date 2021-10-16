Пропорции счастья

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Лучшие и худшие гаджеты Джеймса Бонда

Лучшие и худшие гаджеты Джеймса Бонда

Любой фильм о Джеймсе Бонде держится на трех главных составляющих: злодей, мечтающий покорить весь мир, красотка, которой достаточно получить только агента и гаджеты, с помощью которых главный герой разбирается с первыми двумя пунктами списка.

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