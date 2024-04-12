На 12 апреля ограничено движение на участках трассы Актау-Атырау

По состоянию на 12 апреля текущего года в связи с потеплением и резким таянием снега на автодорогах международного и республиканского значения были зафиксированы происшествия с талыми водами, выступающими через проезжую часть на 7 участках общей протяженностью 8695 метров в 4 областях (Акмола, Атырау, Костанай, СКО), сообщает АО «НК «КазАвтоЖол».