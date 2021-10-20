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В этом году ЯМЭФ не состоится

В этом году ЯМЭФ не состоится

Ялтинский международный экономический форум, намеченный на 4-6 ноября, не состоится. ОБ этом в своих аккаунтах в социальных сетях сообщили куратор Крыма в Правительстве России вице-премьер Марат Хуснуллин и глава Республики Крым Сергей Аксенов.

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