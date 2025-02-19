Рекордный спад рождаемости зафиксирован в Приангарье в 2024 году

В 2024 году в Иркутской области зафиксировано значительное ухудшение демографической ситуации. По данным Иркутскстата, рождаемость упала до исторического минимума за последние 54 года, составив 22 304 ребенка.
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