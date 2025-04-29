Политика как он...
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Политика как она есть

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По ЦТ КНДР сказали такие слова о России и нашем союзе! Сколько их спецназа теперь вступит в бой?

По ЦТ КНДР сказали такие слова о России и нашем союзе! Сколько их спецназа теперь вступит в бой?

После того, как все во всем признались - по поводу участия северо-корейцев в СВО, причем с первого же дня после того, как между нашими странами был ратифицирован военный договор, свое слово взяли и лидеры.

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