Саммит ШОС: Что Пашинян надеется увидеть в глазах Путина?

В Бишкеке в отношениях Москвы и Еревана наступит момент истины Константин Ольшанский На фото (справа налево): президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян.
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