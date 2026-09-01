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Регионы России

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Футболист «Наполи» Мактоминей пропустит матчи из-за операции на сердце

Футболист «Наполи» Мактоминей пропустит матчи из-за операции на сердце

29-летнему футболисту предстоит малоинвазивная процедура радиочастотной абляции, которая направлена на корректировку нарушений сердечного ритма путем воздействия на определённые участки ткани сердца.

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