Футболист «Наполи» Мактоминей пропустит матчи из-за операции на сердце

29-летнему футболисту предстоит малоинвазивная процедура радиочастотной абляции, которая направлена на корректировку нарушений сердечного ритма путем воздействия на определённые участки ткани сердца.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Демократы показыв...
- В Харькове произо...
- Правительство РФ ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым