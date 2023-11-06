«Рома» победила «Лечче», уступая 0:1 на 90-й минуте. На римлян можно было поставить за 114.00

«Рома» одержала волевую победу над «Лечче» (2:1) в матче 11-го тура Серии А. Римляне проигрывали 0:1 на 90-й минуте, но победили благодаря голам Сердара Азмуна и Ромелу Лукаку в компенсированное время.
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