Жилищный бум, но не тот

Национальный проект «Жилье» продлен без учета того, что он разбалансировал рынок недвижимости и не достиг цели по строительству многоэтажного жильяАЛЕКСАНДР ДЕМЬЯНЧУК/ФОТОХОСТ-АГЕНТСТВО ТАСС Нацпроект предполагал, что в стране будет возведено 372 млн кв.
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