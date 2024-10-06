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Жилищный бум, но не тот

Жилищный бум, но не тот

Национальный проект «Жилье» продлен без учета того, что он разбалансировал рынок недвижимости и не достиг цели по строительству многоэтажного жильяАЛЕКСАНДР ДЕМЬЯНЧУК/ФОТОХОСТ-АГЕНТСТВО ТАСС Нацпроект предполагал, что в стране будет возведено 372 млн кв.

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