Путин назвал Египет одним из ключевых партнеров России в Африке

На встрече с египетским президентом Абдель Фаттахом ас-Сиси Владимир Путин подчеркнул важность российско-египетских отношений, которые развиваются на основе Договора о всестороннем партнерстве и стратегическом сотрудничестве.
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