Официальный представитель Следственного комитета России приняла участие во Всероссийской акции «Ёлка желаний»

В преддверии самого доброго и волшебного праздника, когда и дети и даже взрослые ждут чуда, руководитель управления взаимодействия со средствами массовой информации Следственного комитета России Светлана Петренко приняла участие во Всероссийской благотворительной акции «Ёлка желаний».