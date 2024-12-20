Официальный представитель Следственного комитета России приняла участие во Всероссийской акции «Ёлка желаний»

В преддверии самого доброго и волшебного праздника, когда и дети и даже взрослые ждут чуда, руководитель управления взаимодействия со средствами массовой информации Следственного комитета России Светлана Петренко приняла участие во Всероссийской благотворительной акции «Ёлка желаний».
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