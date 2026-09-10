Поджигатели конфликта на Украине в лице Евросоюза и Британии испытывают чувство паники из-за переговоров России и США по урегулированию кризиса, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.