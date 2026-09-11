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Царьград

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Краснодар получит 27 новых автобусов с кондиционерами к осени

Краснодар получит 27 новых автобусов с кондиционерами к осени

В Краснодаре городские перевозчики приобрели 27 новых автобусов марок ГАЗель и ПАЗ. Техника закуплена в рамках федеральной программы льготного лизинга, которую реализует Минпромторг.

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