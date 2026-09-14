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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гогниев об эмоциях: «Одиозные поступки Симеоне не обсуждают, есть результат – ты король. Талалаев разные вещи делает, но у него есть игра, поэтому кто-то это заносит даже в плюс»

Бывший тренер « Алании » и «Химок» Спартак Гогниев рассказал о своей эмоциональности и сравнил себя с коллегами.

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