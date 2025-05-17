Сезон сморчков: как правильно собирать и избегать опасных двойников

С приходом весны в лесах появляются сморчки — уникальные грибы, требующие осторожного сбора. Узнайте, как отличить их от ядовитых строчков, где безопасно собирать и как правильно готовить, чтобы избежать отравления.
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