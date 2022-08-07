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Пенсии в России проиндексируют на 10% этой осенью

Пенсии в России проиндексируют на 10% этой осенью

Федеральное агентство новостей Пожилым гражданам в России повысят пенсии. Речь идет об индексации выплат для пенсионеров на 10%, чтобы компенсировать инфляцию, сообщает портал PRIMPRESS.

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