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Шамиль Курбанов о возможном переходе в «Броуки»: «Мне нравится Соснин: его скромность и спокойствие в работе!»

Тренер Reality Шамиль Курбанов прокомментировал возможный переход в «БроукБойз».  «Я только после тренировки увидел сообщение от Райзена, но еще ничего ему не ответил, а потом увидел видео.

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