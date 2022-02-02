Вашингтон отказался называть действия Израиля апартеидом

Вашингтон отверг мнение о том, что действия Израиля по отношению к палестинцам являются апартеидом, заявил журналистам представитель госдепартамента США Нед Прайс на фоне публикации доклада Amnesty International, 2 февраля сообщает агентство Maan.
Вашингтон отверг мнение о том, что действия Израиля по отношению к палестинцам являются апартеидом, заявил журналистам представитель госдепартамента США Нед Прайс на фоне публикации доклада Amnesty International, 2 февраля сообщает агентство Maan.
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