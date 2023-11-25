Совет от депутата, ждущие трамвая и погодные качели. Итоги недели «Нового Дня»

Редакция РИА «Новый День» подводит итоги очередной уходящей недели. Помимо погодных качелей с разбегом от -20 до +2 °C она запомнится громкими высказываниями депутатов, внезапным поворотом истории с трамваем в Академический и несколькими жуткими происшествиями с детьми.