Собянин: услугами цифровой киноплатформы воспользовались 400 раз с сентября

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что услугами Московской цифровой киноплатформы — единого сервиса по организации кино-, теле- и видеосъёмок — воспользовались в столице около 400 раз с сентября этого года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии