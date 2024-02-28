С начала СВО по всей стране разбросаны миллионы потенциальных диверсантов ВСУ, СБУ и ГУР Украины В октябре прошлого года сотрудники ФСБ пресекли попытку совершения теракта в городе Рубцовске Алтайского края.
«А слабо тебе Россию предать? Не мужик, что ли?»
Комментарии
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дима дубровин
покажите мне кто предал СССР или Россию я его так уделаю что его мама родная не узнает.
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1 час.
дима дубровин
Я воспитывался при СССР но живу теперь в России. Хотя мне пофиг как называется, это моя Родина это мой дом.
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1 час.
Gerbera Gerberova
Ищите сами, слушайте их много
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27 мин.
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