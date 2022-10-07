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Блинкен: Решение ОПЕК+ сократить добычу нефти является разочаровывающим и недальновидным

Блинкен: Решение ОПЕК+ сократить добычу нефти является разочаровывающим и недальновидным

О возможных ответных действиях против ряда членов ОПЕК+ из-за решения о сокращении объемов добычи нефти высказался государственный секретарь Энтони Блинкен.

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