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Пророческая «Черная Луна» - 22 августа: Предвестник Апокалипсиса или наступают Три дня Тьмы? Приближается Великий Переход в новое измерение

Пророческая «Черная Луна» - 22 августа: Предвестник Апокалипсиса или наступают Три дня Тьмы? Приближается Великий Переход в новое измерение

Пророческая «Черная Луна» - 22 августа: Предвестник Апокалипсиса или наступают Три дня Тьмы? Приближается Великий Переход в новое измерение   Редкое явление происходит в момент, когда вторая новая Луна восходит в течение одного месяца.

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