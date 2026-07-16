Пророческая «Черная Луна» - 22 августа: Предвестник Апокалипсиса или наступают Три дня Тьмы? Приближается Великий Переход в новое измерение Редкое явление происходит в момент, когда вторая новая Луна восходит в течение одного месяца.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии