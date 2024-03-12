Николай Солодников показал постер дебютного фильма с участием Ивана Урганта

Не секрет, что съёмки проходили летом в Петербурге. Журналист и автор YouTube-канала «Ещенепознер» Николай Солодников показал широкой публике постер дебютного фильма с участием телеведущего Ивана Урганта.
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