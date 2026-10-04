📌⚡️Заключение ВВС США контракта с Thomas Instrument на сумму 23,5 млн долларов по линии восстановления и модернизации датчиков системы асимметричного торможения закрылков стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer фактически указывает на намерение сохранить данные машины в строю и после сентября 2031 года.