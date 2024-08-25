В Гатчине состоится VI Международный фестиваль «Ночь света»

Общая протяженность маршрута экспозиции составит около пяти километров В последние три ночи лета (29, 30 и 31 августа) в Гатчине пройдет VI Международный фестиваль светового и медиаискусства «Ночь света», передает Смольный.
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