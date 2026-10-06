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Врач Мясников предупредил молодежь о проблемах с кишечником из-за избытка БАДов

Врач Мясников предупредил молодежь о проблемах с кишечником из-за избытка БАДов

Врач общей практики и телеведущий Александр Мясников пошутил о возможных проблемах с кишечником у молодых людей, которые принимают много биологически активных добавок.

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