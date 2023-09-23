Военное обозрение

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Экс-сотрудник ЦРУ: Украина стала меньше интересовать США после потери богатых природными ресурсами регионов

Экс-сотрудник ЦРУ: Украина стала меньше интересовать США после потери богатых природными ресурсами регионов

Украина стала гораздо меньше интересовать США после потери богатых природными ресурсами регионов. Вероятно, это является одной из причин «скромных» результатов визита Зеленского в Америку.

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