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Сергей Цивилев дал старт новому этапу экологической модернизации ПАО «Кокс»

Сергей Цивилев дал старт новому этапу экологической модернизации ПАО «Кокс»

Губернатор Сергей Цивилев заложил памятный камень в ПАО «Кокс» в честь старта нового этапа экологической модернизации предприятия.

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