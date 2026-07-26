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Татар-информ

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Путин: СВО рано или поздно закончится

Путин: СВО рано или поздно закончится

Фото: kremlin.ru Президент России Владимир Путин во время общения с российскими военными моряками в День Военно-морского флота заявил, что специальная военная операция завершится, отметив неизбежность окончания конфликта.

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