Путин: СВО рано или поздно закончится

Фото: kremlin.ru Президент России Владимир Путин во время общения с российскими военными моряками в День Военно-морского флота заявил, что специальная военная операция завершится, отметив неизбежность окончания конфликта.
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