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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Игроков EverQuest новый TLP-сервер с новыми правилами и не только Вышло очередное ...

Игроков EverQuest новый TLP-сервер с новыми правилами и не только Вышло очередное ...

Игроков EverQuest новый TLP-сервер с новыми правилами и не толькоВышло очередное письмо продюсера EverQuest, в котором рассказывается о прошедшем годе и о том, что игроков ждет в будущем: от новых миссий в честь 26-й годовщины в этом месяце до «экспериментального» сервера Time-Limited Progression в этом годуЧитать дальше → источник#EverQuest.

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