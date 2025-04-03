Игроков EverQuest новый TLP-сервер с новыми правилами и не только Вышло очередное ...

Игроков EverQuest новый TLP-сервер с новыми правилами и не толькоВышло очередное письмо продюсера EverQuest, в котором рассказывается о прошедшем годе и о том, что игроков ждет в будущем: от новых миссий в честь 26-й годовщины в этом месяце до «экспериментального» сервера Time-Limited Progression в этом годуЧитать дальше → источник#EverQuest.