Женщина из Приморья получила штраф за то, что оставила дочь дома одну

Мама шестилетней дочери ушла в магазин, оставив одну дома дочь 2016 года рождения. 35-летней женщины не было два часа, за это время ребёнок открыл окно квартиры на третьем этаже и, сев на подоконник ногами наружу, заплакал и стал звать маму.