Сегодня Германия, польская оппозиция во главе с Дональдом Туском и в целом пол-Европы хотят как можно скорейшего окончания украинского конфликта с целью возобновления сотрудничества с Россией и возрождения немецко-российского союза, предупреждает польский вице-премьер Пётр Глинский.