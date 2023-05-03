Сегодня Германия, польская оппозиция во главе с Дональдом Туском и в целом пол-Европы хотят как можно скорейшего окончания украинского конфликта с целью возобновления сотрудничества с Россией и возрождения немецко-российского союза, предупреждает польский вице-премьер Пётр Глинский.
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