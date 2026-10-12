В Нижнем Новгороде 17 октября начнут ремонт трамвайных путей 1933 года

С 17 октября в Автозаводском районе Нижнего Новгорода начнётся реконструкция трамвайных путей на проспекте Ленина, в связи с чем трамваи № 8 и № 22 изменят маршруты и будут следовать через проспект Кирова, а маршрут № 417 временно прекратит работу.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Пашинян трижды по...
- Главное в ИноСМИ ...
- Пашинян трижды по...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым