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Царьград

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В Нижнем Новгороде 17 октября начнут ремонт трамвайных путей 1933 года

В Нижнем Новгороде 17 октября начнут ремонт трамвайных путей 1933 года

С 17 октября в Автозаводском районе Нижнего Новгорода начнётся реконструкция трамвайных путей на проспекте Ленина, в связи с чем трамваи № 8 и № 22 изменят маршруты и будут следовать через проспект Кирова, а маршрут № 417 временно прекратит работу.

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