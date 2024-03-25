Главная проблема авиационной отрасли России — щедрые на обещания руководящие кадры. Есть ли выход из "тупика" авиапрома.

Вчера 4,7K прочитали Кто виноват? Не секрет, что отечественные авиакомпании находятся сегодня в крайне непростом положении по причине введенных западными странами антироссийских санкций, и все это происходит на фоне растущего спроса на авиаперевозки.
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