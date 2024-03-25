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  • Boris Merfi
    причастна-непричастна, на кол суку, достаточно много людей погибло из-за ее кознейНуланд заподозрил...
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    Маловато будет. Надо в пыль экономику окраины. Она им не нужна в принципе.Эксперты заметили...
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    Статейка шикар6ая,особлибо понравился слоган....от души посмеялась....сумашедший хутор-это нечто!🤣🤣🤣👍"Началось. Такого...

Главная проблема авиационной отрасли России — щедрые на обещания руководящие кадры. Есть ли выход из "тупика" авиапрома.

Главная проблема авиационной отрасли России — щедрые на обещания руководящие кадры. Есть ли выход из "тупика" авиапрома.

Вчера 4,7K прочитали Кто виноват? Не секрет, что отечественные авиакомпании находятся сегодня в крайне непростом положении по причине введенных западными странами антироссийских санкций, и все это происходит на фоне растущего спроса на авиаперевозки.

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