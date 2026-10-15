‼️🇷🇺🏴☠️Российский боец расстрелял 5 операторов БПЛА ВСУ и рассказал детали о своём подвиге ▪️Леонид Рыжиков, по кличке «Юла», пошёл в армию из мест заключения; ▪️Его перебросили в зону СВО Чугуевского района Харьковской области.
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Жуть как понравилась. 😳😳😳😳😳