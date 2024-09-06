Кандидат в президенты Алжира поддержал сотрудничество с Россией

Кандидат на пост президента Алжира Абделали Хасани Шериф выразил желание укрепить связи с Россией. Лидер партии "Движение общества за мир" подчеркивает, что развитие российско-алжирских отношений должно основываться на дружеском диалоге, сообщают "Известия" со ссылкой на избирательный штаб политика.