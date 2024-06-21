Банки испытывают трудности с закрытием сделок по валютным свопам

Банки, у которых в период введения санкций против Мосбиржи и ее дочек, на балансах были валютные свопы в долларах и евро, столкнулись с тем, что закрыть сделки в нужной валюте стало невозможно, пишет РБК со ссылкой на президента ассоциации профессионалов валютного и денежного рынков — ACI Russia — Евгения Егорова.